Лижні гонки. Діггінс здобула четверту перемогу в сезоні

Американська лижниця Джессіка Діггінс виграла гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в французькому Ле-Русс. Для неї це четверта перемога в поточному сезоні, яка дозволила американці закріпити своє лідерство в загальному заліку Кубку світу.

Діггінс на 19,5 секунди випередила німкеню Вікторію Карл. Топ-3 замкнула норвежка Астрід Слінд. Її легендарна партнерка по команді Тереза Йохауг етап у Ле-Русс пропускає. Збірна України до Франції також не приїхала.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічу розділку виграв норвежець Івер Тільдхейм Андерсен.

Завтра, 18 січня в Ле-Русс відбудеться спринт класикою. Кваліфікація стартує о 13:15 за київським часом, стадія плейоф – о 15:45.