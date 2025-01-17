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Лижні гонки. Діггінс здобула четверту перемогу в сезоні

Олег Дідух — 17 січня 2025, 17:58
Лижні гонки. Діггінс здобула четверту перемогу в сезоні
Джессіка Діггінс
x.com/FISCrossCountry

Американська лижниця Джессіка Діггінс виграла гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в французькому Ле-Русс. Для неї це четверта перемога в поточному сезоні, яка дозволила американці закріпити своє лідерство в загальному заліку Кубку світу.

Діггінс на 19,5 секунди випередила німкеню Вікторію Карл. Топ-3 замкнула норвежка Астрід Слінд. Її легендарна партнерка по команді Тереза Йохауг етап у Ле-Русс пропускає. Збірна України до Франції також не приїхала.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічу розділку виграв норвежець Івер Тільдхейм Андерсен.

Завтра, 18 січня в Ле-Русс відбудеться спринт класикою. Кваліфікація стартує о 13:15 за київським часом, стадія плейоф – о 15:45.

Кубок світу з лижних гонок Джессіка Діггінс Астрід Слінд

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