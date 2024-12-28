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Тур де Скі. Клебо і Діггінс виграли спринт у Тоблаху

Олег Дідух — 28 грудня 2024, 17:38
Тур де Скі. Клебо і Діггінс виграли спринт у Тоблаху
Йоханнес Клебо
x.com/FISCrossCountry

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем в італійському Тоблаху, який відкривав програму супербагатоденки Тур де Скі-2024/25. У фіналі він випередив француза Люка Шанава та швейцарця Яніка Ріблі.

Українці Андрій Доценко та Денис Мухотінов припинили боротьбу ще на стадії кваліфікації, показавши 89-й і 98-й результати зі 100 учасників.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогу здобула чинна чемпіонка Тур де Скі, американка Джессіка Діггінс. Компанію на подіумі їй склали фінка Ясмі Йонсу та швейцарка Надін Фендріх.

Українки Вікторія Олех, Анастасія Нікон і Софія Шкатула показали три найгірших результати у кваліфікації – 65-й, 66-й і 67-й відповідно.

Результати фіналу (жінки):

Йоганнес Клебо Кубок світу з лижних гонок Джессіка Діггінс Тур де Скі

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