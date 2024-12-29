Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Клебо виграв другий етап поспіль на Тур де Скі

Олег Дідух — 29 грудня 2024, 16:48
Лижні гонки. Клебо виграв другий етап поспіль на Тур де Скі
Йоханнес Клебо
x.com/FISCrossCountry

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв масстарт на 15 км класикою на другому етапі Тур де Скі в італійському Тоблаху. Для нього це друга поспіль перемога на нинішній багатоденці – вчора він виграв спринт вільним стилем.

У фінішному спринті масстарту Клебо випередив двох партнерів по команді – Еріка Вальнеша та Ховарда Мосебю. Цей успіх дозволив Йоханнесу закріпити своє лідерство в загальному заліку Туру.

Українці Денис Мухотінов і Андрій Доценко посіли 90 та 93 місця відповідно з 95 учасників.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Раніше жіночий масстарт виграла Джессіка Діггінс.

Завтра на Тур де Скі – перший день відпочинку. Гонка відновиться 31 грудня розділками на 20 км вільним стилем у тому ж Тоблаху.

Йоганнес Клебо Кубок світу з лижних гонок Тур де Скі

Кубок світу з лижних гонок

Тур де Скі. Друга поспіль перемога Діггінс
Відома шведська лижниця зійшла з Тур де Скі
Тур де Скі. Клебо і Діггінс виграли спринт у Тоблаху
Несподіване повернення Йохауг, Клебо йде за четвертим титулом. Прев’ю Тур де Скі-2024/25
У зіркової норвезької лижниці діагностували мононуклеоз

Останні новини