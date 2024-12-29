Лижні гонки. Клебо виграв другий етап поспіль на Тур де Скі

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв масстарт на 15 км класикою на другому етапі Тур де Скі в італійському Тоблаху. Для нього це друга поспіль перемога на нинішній багатоденці – вчора він виграв спринт вільним стилем.

У фінішному спринті масстарту Клебо випередив двох партнерів по команді – Еріка Вальнеша та Ховарда Мосебю. Цей успіх дозволив Йоханнесу закріпити своє лідерство в загальному заліку Туру.

Українці Денис Мухотінов і Андрій Доценко посіли 90 та 93 місця відповідно з 95 учасників.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Раніше жіночий масстарт виграла Джессіка Діггінс.

Завтра на Тур де Скі – перший день відпочинку. Гонка відновиться 31 грудня розділками на 20 км вільним стилем у тому ж Тоблаху.