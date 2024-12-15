Лижні гонки. Ньєнгет обіграв Нісканена у розділці в Давосі

Норвезький лижник Мартін Льовстрьом Ньєнгет виграв гонку з роздільним стартом на 20 км класикою на етапі Кубку світу в швейцарському Давосі. Він на 13 секунд випередив триразового олімпійського чемпіона, фіна Іво Нісканена. Топ-3 замкнув француз Уго Лапалю.

Для Ньєнгета це друга перемога в поточному сезоні. Минулого тижня він виграв розділку на 10 км вільним стилем у Ліллехаммері.

Зірковий норвежець Йоханнес Клебо показав п’ятий результат, топ-6 замкнув лідер загального заліку Кубку світу, Харальд Остберг Амундсен. Представники України в цьому виді програми не виступали.

Підсумкові результати:

Вчора спринт вільним стилем виграв Йоханнес Клебо. Програму етапу в Давосі завершить жіноча гонка на 20 км з роздільним стартом, початок – о 15:00 за київським часом.