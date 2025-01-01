Тур де Скі. Амундсен виграв переслідування, Клебо залишився лідером

Норвезький лижник Харальд Остберг Амундсен виграв четвертий етап Тур де Скі-2024/25 – гонку переслідування на 15 км класикою в італійському Тоблаху. На фініші чинний чемпіон багатоденки на 2,5 секунди випередив шведа Едвіна Ангера.

Третім фінішував ще один норвежець, Йоханнес Клебо, який зберіг лідерство у загальному заліку Тур де Скі.

Україна втратила свого останнього представника в чоловічій версії Тур де Скі: Денис Мухотінов на старт сьогоднішньої гонки не вийшов.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Сьогодні, 1 січня, на Тур де Скі також відбудеться жіноча гонка переслідування на 15 км класикою. Початок – о 13:30 за київським часом.

Вчора, 31 грудня, розділку на 20 вільним стилем виграв Амундсен.