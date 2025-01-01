Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Тур де Скі. Амундсен виграв переслідування, Клебо залишився лідером

Олег Дідух — 1 січня 2025, 13:15
Тур де Скі. Амундсен виграв переслідування, Клебо залишився лідером
Харальд Остберг Амундсен
x.com/FISCrossCountry

Норвезький лижник Харальд Остберг Амундсен виграв четвертий етап Тур де Скі-2024/25 – гонку переслідування на 15 км класикою в італійському Тоблаху. На фініші чинний чемпіон багатоденки на 2,5 секунди випередив шведа Едвіна Ангера.

Третім фінішував ще один норвежець, Йоханнес Клебо, який зберіг лідерство у загальному заліку Тур де Скі.

Україна втратила свого останнього представника в чоловічій версії Тур де Скі: Денис Мухотінов на старт сьогоднішньої гонки не вийшов.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Сьогодні, 1 січня, на Тур де Скі також відбудеться жіноча гонка переслідування на 15 км класикою. Початок – о 13:30 за київським часом.

Вчора, 31 грудня, розділку на 20 вільним стилем виграв Амундсен.

Йоганнес Клебо Кубок світу з лижних гонок Харальд Остберг Амундсен Тур де Скі

Тур де Скі

Тур де Скі. Астрід Слінд відібрала у Йохауг перемогу в розділці
Зіркова шведська лижниця зійшла з Тур де Скі
Тур де Скі. Амундсен виграв розділку, Клебо зберіг лідерство
Лижні гонки. Клебо виграв другий етап поспіль на Тур де Скі
Тур де Скі. Друга поспіль перемога Діггінс

Останні новини