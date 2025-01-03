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Тур де Скі. Клебо та Фендріх виграли спринт у Валь ді Ф’ємме

Олег Дідух — 3 січня 2025, 18:02
Тур де Скі. Клебо та Фендріх виграли спринт у Валь ді Ф’ємме
Йоханнес Клебо
x.com/FISCrossCountry

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт класикою на п’ятому етапі Тур де Скі в італійському Валь ді Ф’ємме. У фіналі він випередив партнера по команді Евена Нортуга та шведа Маркуса Грате.

Віцелідер загального заліку, швед Едвін Ангер, зламав палицю та вилетів у чвертьфіналі. Нагадаємо, чинний переможець Тур де Скі, Харальд Остберг Амундсен, зійшов із гонки перед п’ятим етапом.

Результати фіналу (чоловіки):

Загальний залік Тур де Скі (чоловіки):

У жінок спринт виграла швейцарка Надін Фендріх, яка у фіналі випередила шведку Лінн Сван. Топ-3 замкнула норвежка Хейді Венг, що дозволило їй помітно наблизитися до лідерів загального заліку.

Результати фіналу (жінки):

Загальний залік Тур де Скі (жінки):

Нагадаємо, після третього етапу зійшла з Тур де Скі вся збірна України.

Йоганнес Клебо Кубок світу з лижних гонок Тур де Скі Надін Фендріх

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