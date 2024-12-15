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Лижні гонки. Слінд здобула першу перемогу на Кубку світу, Йохауг третя

Олег Дідух — 15 грудня 2024, 17:38
Лижні гонки. Слінд здобула першу перемогу на Кубку світу, Йохауг третя
Астрід Слінд
instagram.com/astridoslind

Норвезька лижниця Астрід Ойре Слінд виграла розділку на 20 км класикою на третьому етапі Кубку світу в швейцарському Давосі. Для 36-річної норвежки це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.

Слінд на 10,1 секунди випередила фінку Кертту Нісканен. Топ-3 замкнула ще одна норвежка, легендарна Тереза Йохауг, яка програла переможцеві 13,5 секунди. Збірна України в цьому старті участі не брала.

Раніше чоловічу розділку виграв інший представник Норвегії, Мартін Льовстрьом Ньєнгет. Йоханнес Клебо посів лише п’яте місце.

Підсумкові результати:

Жіноча розділка завершила програму етапу в швейцарському Давосі. Далі на лижників чекає двотижнева перерва в Кубку світу. 28 грудня в італійському Тоблаху стартує супербагатоденка Тур де Скі.

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