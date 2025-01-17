Лижні гонки. Андерсен виграв розділку в Ле-Русс

Норвезький лижник Івер Тільдхейм Андерсен виграв гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в французькому Ле-Русс. Для нього це друга перемога в кар’єрі на Кубку світу. Перщу він здобув у грудні 2022 року на домашньому етапі в Ліллехаммері.

Андерсен на 5,2 секунди випередив свого партнера по збірній Норвегії Пола Гульберга. Топ-3 замкнув американець Бен Огден, для якого це лише другий в кар’єрі подіум на Кубку світу.

Четвертим став ще один норвежець, Сімен Хегстад Крюгер. Сумарно збірну Норвегії в цій гонці представляли лише три спортсмени.

Підсумкові результати:

Раніше швейцарський гірськолижник Франьо Фон Алльмен виграв супергігант на етапі Кубку світу в Венгені.

Також сьогодні, 17 січня, в Ле-Русс відбудеться жіноча розділка на 10 км вільним стилем. Початок гонки – о 16:45 за київським часом.