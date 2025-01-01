Тур де Скі. Переможний дубль Слінд, Діггінс втратила лідерство

Норвезька лижниця Астрід Слінд виграла гонку переслідування на 15 км класикою на четвертому етапі Тур де Скі в італійському Тоблаху. На фініші вона випередила партнерку по команді Терезу Йохауг. Топ-3 замкнула фінка Кертту Нісканен.

Це друга перемога Слінд поспіль, яка дозволила норвежці перехопити лідерство в загальному заліку багатоденки. Джессіка Діггінс фінішувала лише шостою і втратила золоту майку, відступивши на четверте місце в генеральній класифікації.

Всі три представниці України – Анастасія Нікон, Софія Шкатула та Вікторія Олех – на старт сьогоднішньої гонки не вийшли.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Раніше чоловічу гонку переслідування виграв Харальд Остберг Амундсен. Завтра, 2 січня на Тур де Скі – другий день відпочинку, під час якого гонка перебереться у Валь ді Ф’ємме.