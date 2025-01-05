Норвезька лижниця Тереза Йохауг виграла Тур де Скі-2024/25. Це її четвертий титул на багатоденці, що дозволило норвежці повторити рекорд легендарної полячки Юстини Ковальчик. Раніше Тереза вигравала Тур у 2014, 2016 і 2020 роках.

Заключний етап з гірським фінішем в Альпе де Черміс також виграла Йохауг. Другою і на етапі, і в загальному заліку стала її партнерка по команді, Астрід Ойре Слінд. Минулорічна чемпіонка Туру, американка Джессіка Діггінс, на заключному етапі фінішувала шостою та зуміла зберегти третю позицію в генеральній класифікації.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік Тур де Скі:

Раніше чоловічу версію Туру виграв Йоханнес Клебо. Для нього це, як і для Йохауг, четвертий титул на багатоденці.