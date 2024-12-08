Лижні гонки. Амундсен виграв скіатлон в Ліллехаммері, Клебо лише восьмий

Норвезький лижник Харальд Остберг Амундсен виграв скіатлон на 20 км на другому етапі Кубку світу в Ліллехаммері. Для нього це друга перемога в поточному сезоні, яка дозволила Амундсену закріпити лідерство в загальному заліку.

У фінішному спринті Харальд випередив партнера по команді, Яна Томаса Єнссена. Топ-3 замкнув ще один норвежець, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, який у п’ятницю виграв розділку на 10 км вільним стилем. Переможець вчорашнього спринта, Йоханнес Клебо, фінішував лише восьмим.

Україну в цій гонці представляв один спортсмен – Олександр Лісогор, який посів 61 місце з 75 спортсменів, які дісталися фінішу.

Підсумкові результати:

Етап у Ліллехаммері завершиться в неділю, 8 грудня, жіночим скіатлоном. Початок – о 13:15 за київським часом.