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Королева знову програла. Йохауг – лише четверта у масстарті в Руці

Олег Дідух — 1 грудня 2024, 13:51
Королева знову програла. Йохауг – лише четверта у масстарті в Руці
Джессіка Діггінс
x.com/FISCrossCountry

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг зазнала поразки і у своїй другій гонці після повернення на Кубок світу. Вона фінішувала лише четвертою у масстарті на 20 км вільним стилем, який закривав програму першого етапу в фінській Руці.

Перемогу здобула чинна володарка Великого кришталевого глобуса, американка Джессіка Діггінс. У фінішному спринті вона випередила шведку Йонну Сундлінг і норвежку Хейді Венг.

Україну в цій гонці представляли дві спортсменки – Єлизавета Нопрієенко та Анастасія Нікон. Вони показали 53-й та 57-й результати відповідно з 58 спортсменок, які дісталися фінішу.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, у п’ятницю в розділці на 10 км класикою Йохауг програла Фріді Карлссон, яка сьогодні на старт не вийшла.

Раніше чоловічий масстарт виграв Харальд Остберг Амундсен.

Терезе Йохауг Кубок світу з лижних гонок Джессіка Діггінс Хейді Венг Йонна Сундлінг

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