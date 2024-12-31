Тур де Скі. Амундсен виграв розділку, Клебо зберіг лідерство

Норвезький лижник Харальд Остберг Амундсен виграв третій етап Тур де Скі – гонку з роздільним стартом на 20 км вільним стилем в італійському Тоблаху. Чинний чемпіон багатоденки на 21,2 секунди випередив свого партнера по команді, Сімена Хегстада Крюгера. Топ-3 замкнув британець Ендрю Масгрейв.

Йоханнес Клебо, який виграв перші два етапи Туру, сьогодні показав лише п’ятий результат із відставанням у 46,4 секунди, проте зумів зберегти лідерство в загальному заліку Тур де Скі.

Українські лижники Денис Мухотінов і Андрій Доценко показали 88-й і 90-й результати з 91 учасника відповідно.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Також сьогодні у Тоблаху відбудеться аналогічна розділка на 20 км вільним стилем у жінок. Початок – о 15:45 за київським часом.