Лижні гонки. Йохауг розгромила суперниць в скіатлоні

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг впевнено виграла скіатлон на 20 км на домашньому етапі Кубку світу в Ліллехаммері. Для неї це друга перемога після повернення у великий спорт. Першу вона здобула в п’ятницю, 6 грудня, показавши найкращий результат у розділці на 10 км вільним стилем у тому ж Ліллехаммері.

Сьогодні Йохауг на 42 секунди випередила партнерку по команді, Хейді Венг. Топ-3 замкнула лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс.

Україна у жіночому скіатлоні не була представлена.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий скіатлон виграв Харальд Остберг Амундсен. Українець Олександр Лісогор посів 61 місце.

Наступний етап Кубку світу відбудеться 14-15 грудня в швейцарському Давосі.