Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Йохауг розгромила суперниць в скіатлоні

Олег Дідух — 8 грудня 2024, 14:26
Лижні гонки. Йохауг розгромила суперниць в скіатлоні
Терезе Йохауг
instagram.com/johaugtherese

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг впевнено виграла скіатлон на 20 км на домашньому етапі Кубку світу в Ліллехаммері. Для неї це друга перемога після повернення у великий спорт. Першу вона здобула в п’ятницю, 6 грудня, показавши найкращий результат у розділці на 10 км вільним стилем у тому ж Ліллехаммері.

Сьогодні Йохауг на 42 секунди випередила партнерку по команді, Хейді Венг. Топ-3 замкнула лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс.

Україна у жіночому скіатлоні не була представлена.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий скіатлон виграв Харальд Остберг Амундсен. Українець Олександр Лісогор посів 61 місце.

Наступний етап Кубку світу відбудеться 14-15 грудня в швейцарському Давосі.

Терезе Йохауг Кубок світу з лижних гонок Джессіка Діггінс Хейді Венг

Терезе Йохауг

Легендарна Йохауг здобула першу перемогу на Кубку світу після повернення
Королева знову програла. Йохауг – лише четверта у масстарті в Руці
Йохауг зазнала розгромної поразки від Карлссон у першій гонці після повернення
Клебо та Сван у гонитві за титулами, повернення Йохауг. Прев’ю Кубку світу з лижних гонок
Йогауг: Є люди, які хочуть мене знищити

Останні новини