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Легендарна Йохауг здобула першу перемогу на Кубку світу після повернення

Олег Дідух — 6 грудня 2024, 15:17
Легендарна Йохауг здобула першу перемогу на Кубку світу після повернення
Тереза Йохауг
instagram.com/johaugtherese

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг виграла гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на домашньому етапі Кубку світу в Ліллехаммері. Для неї це перша перемога на Кубку світу після повернення у великий спорт.

Йохауг обіграла двох партнерок по команді – Хейді Венг та Астрід Ойре Слінд. Четвертою фінішувала шведка Фріда Карлссон. Ця перемога дозволила Терезі перехопити лідерство у загальному заліку Кубку світу. Втім, втратити його вона може вже завтра, 7 грудня за підсумками спринту вільним стилем, брати участь у якому норвежка не планує.

Представниці збірної України у розділці в Ліллехаммері участі не брали.

Підсумкові результати:

Раніше аналогічну гонку у чоловіків виграв Мартін Льовстрьом Ньєнгет.

Терезе Йохауг Кубок світу з лижних гонок Хейді Венг

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