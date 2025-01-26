Лижні гонки. Клебо виграв масстарт у Енгадіні

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв масстарт на 20 км вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Енгадіні. У фінішному спринті він випередив двох своїх партнерів по команді – Івера Тільдхейма Андерсена та Дідріка Тонсета. Сумарно представники збірної Норвегії посіли перших шість місць у гонці.

Брали участь у гонці два представники збірної України. Олександр Лісогор фінішував 61-м із 76 спортсменів, які дісталися до фінішу. Дмитра Драгуна зняли з дистанції як колового.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора Клебо виграв спринт вільним стилем у Енгадіні. Швейцарський етап завершиться сьогодні, 26 січня жіночим масстартом на 20 км вільним стилем. Початок гонки – о 16:00 за київським часом.