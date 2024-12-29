Тур де Скі. Друга поспіль перемога Діггінс

Американська лижниця Джессіка Діггінс виграла другий етап багатоденки Тур де Скі – масстарт на 15 км класикою в італійському Тоблаху. Для чинної чемпіонки це друга перемога поспіль – вчора вона виграла спринт вільним стилем.

У фінішному спринті масстарту Діггінс випередила фінку Кертту Нісканен і норвежку Астрід Слінд, закріпивши своє лідерство в загальному заліку багатоденки. Легендарна Тереза Йохауг фінішувала лише шостою.

Українки Анастасія Нікон, Софія Шкатула та Вікторія Олех посіли три останніх місця – 61-ше, 62-ге та 63-тє.

Нагадаємо, перед стартом другого етапу знялася з Туру Йоханна Хагстрьом.

Підсумкові результати:

Загальний залік Тур де Скі:

Також сьогодні на Тур де Скі відбудеться чоловічий масстарт на 15 км класикою. Початок – о 15:30 за київським часом.