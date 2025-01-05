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Повторив рекорд Колоньї. Клебо – чотириразовий переможець Тур де Скі

Олег Дідух — 5 січня 2025, 16:25
Повторив рекорд Колоньї. Клебо – чотириразовий переможець Тур де Скі
Йоханнес Клебо
x.com/FISCrossCountry

Норвезький лижник Йоханнес Клебо став переможцем супербагатоденки Тур де Скі-2024/25. Це його четвертий тріумф у загальному заліку Туру: раніше він вигравав гонку в 2019, 2022 і 2023 роках. Таким чином, Клебо став співвласником рекорду: чотири рази Тур вигравав також легендарний швейцарець Даріо Колонья.

На заключному етапі, масстарті з гірським фінішем у Альпе де Черміс, Клебо фінішував лише 18-м. Перемогу здобув інший норвежець, Сімен Хегстад Крюгер, який випередив Міку Вермюлена. Цей успіх дозволив австрійцеві піднятися на другу позицію в загальному заліку. Третім у генеральній класифікації став француз Уго Лапалю.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік Тур де Скі:

Вчора сікатлон на 20 км у Валь ді Ф’ємме також виграв Клебо.

Йоганнес Клебо Сімен Гегстад ​​Крюгер Кубок світу з лижних гонок Тур де Скі

Тур де Скі

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