Повторив рекорд Колоньї. Клебо – чотириразовий переможець Тур де Скі

Норвезький лижник Йоханнес Клебо став переможцем супербагатоденки Тур де Скі-2024/25. Це його четвертий тріумф у загальному заліку Туру: раніше він вигравав гонку в 2019, 2022 і 2023 роках. Таким чином, Клебо став співвласником рекорду: чотири рази Тур вигравав також легендарний швейцарець Даріо Колонья.

На заключному етапі, масстарті з гірським фінішем у Альпе де Черміс, Клебо фінішував лише 18-м. Перемогу здобув інший норвежець, Сімен Хегстад Крюгер, який випередив Міку Вермюлена. Цей успіх дозволив австрійцеві піднятися на другу позицію в загальному заліку. Третім у генеральній класифікації став француз Уго Лапалю.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік Тур де Скі:

Вчора сікатлон на 20 км у Валь ді Ф’ємме також виграв Клебо.