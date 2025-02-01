Лижні гонки. Вальнеш і Дальквіст виграли спринт у Коні

Норвезький лижник Ерік Вальнеш виграв спринт класикою на етапі Кубку світу в Коні (Італія). У фіналі він випередив двох своїх партнерів по команді – Ансгара Евенсена та Евена Нортуга. Для Вальнеша це перша перемога в поточному сезоні.

Українці Олександр Лісогор і Дмитро Романченко припинили боротьбу ще на стадії кваліфікації, показавши 67-й і 83-й результати з 86 учасників відповідно.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогу здобула шведка Майя Дальквіст. У фіналі вона випередила швейцарку Надін Фендріх і німкеню Лауру Гіммлер.

Українки Вікторія Олех і Анастасія Нікон до стадії плейоф не пробилися, показавши у кваліфікації 53-й і 54-й результати з 58 учасниць відповідно.

Результати фіналу (жінки):

Вчора у командному спринті ні чоловіча, ні жіноча збірна України також не змогли пройти кваліфікацію.