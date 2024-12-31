Тур де Скі. Астрід Слінд відібрала у Йохауг перемогу в розділці

Норвезька лижниця Астрід Слінд виграла третій етап Тур де Скі – гонку з роздільним стартом на 20 км вільним стилем на 20 км в італійському Тоблаху. Завдяки потужному фінішу вона на 3,3 секунди випередила свою партнерку по команді, Терезу Йохауг. Топ-3 замкнула фінка Кертту Нісканен.

Переможець перших двох етапів Туру, Джессіка Діггінс, показала шостий результат з відставанням у 36,3 секунди. Попри цю невдачу, американка зберегла лідерство у загальному заліку.

Три представниці України – Вікторія Олех, Софія Шкатула і Анастасія Нікон – показили три найгірших результати у сьогоднішній гонці: 55-й, 56-й і 57-й.

Нагадаємо, перед стартом розділки зійшла з Туру зіркова шведка Майя Дальквіст.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Раніше чоловічу розділку виграв Харальд Остберг Амундсен. Завтра, 1 січня на Тур де Скі відбудуться гонки переслідування на 15 км класикою.