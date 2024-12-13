Лижні гонки. Українці вилетіли в кваліфікації командного спринта в Давосі

Чоловіча збірна України у складі Дмитра Романченка та Дениса Мухотінова вилетіла в кваліфікації командного спринта вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Давосі. Вони показали 34-й результат з 35 команд-учасниць. До фіналу пробивалися 15 найкращих.

Перемогу здобув норвезький дует Пол Гульберг/Йоханнес Клебо, який випередив господарів, команду Швейцарії (Янік Ріблі/Валеріо Гронд). У боротьбі за бронзу шведи (Йохан Хагстрьом/Едвін Ангер) завдяки фотофінішу випередили Італію (Елія Барп/Федеріко Пеллегріно).

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок український дует Анастасія Нікон/Вікторія Олех також припинив боротьбу на стадії кваліфікації, показавши останній, 20-й результат.

Перемогу здобув шведський дует Емма Рібом/Йонна Сундлінг. У фіналі вони випередили норвежок (Астрід Слінд/Крістін Фоснес) та швейцарок (Аня Вебер/Надін Фендріх).

Результати фінлау (жінки):

Завтра на етапі Кубку світу в Давосі відбудуться особисті спринти, також вільним стилем.