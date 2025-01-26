Лижні гонки. Слінд виграла масстарт у Енгадіні

Норвезька лижниця Астрід Слінд виграла масстарт на 20 км вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Енгадіні. Для неї це четверта перемога на Кубку світу, всі чотири були здобуті в поточному сезоні.

Вона на 3,6 секунди випередила свою партнерку по команді Нору Саннесс, для якої це перший особистий подіум в кар’єрі. Топ-3 замкнула переможець вчорашнього спринта, шведка Йонна Сундлінг, яка виграла спринт із другої групи у норвежки Анне К’єрсті Кальво та лідерки загального заліку Кубку світу, американки Джессіки Діггінс.

Україну в цьому старті представляли дві спортсменки. Анастасія Нікон стала 62-ю з 64 спортсменок, які дісталися фінішу. Вікторію Олех зняли з дистанції як колову.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий масстарт виграв Йоханнес Клебо.