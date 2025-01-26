Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Слінд виграла масстарт у Енгадіні

Олег Дідух — 26 січня 2025, 17:44
Лижні гонки. Слінд виграла масстарт у Енгадіні
Астрід Слінд
instagram.com/astridoslind

Норвезька лижниця Астрід Слінд виграла масстарт на 20 км вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Енгадіні. Для неї це четверта перемога на Кубку світу, всі чотири були здобуті в поточному сезоні.

Вона на 3,6 секунди випередила свою партнерку по команді Нору Саннесс, для якої це перший особистий подіум в кар’єрі. Топ-3 замкнула переможець вчорашнього спринта, шведка Йонна Сундлінг, яка виграла спринт із другої групи у норвежки Анне К’єрсті Кальво та лідерки загального заліку Кубку світу, американки Джессіки Діггінс.

Україну в цьому старті представляли дві спортсменки. Анастасія Нікон стала 62-ю з 64 спортсменок, які дісталися фінішу. Вікторію Олех зняли з дистанції як колову.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий масстарт виграв Йоханнес Клебо.

Вікторія Олех Кубок світу з лижних гонок Астрід Слінд

Кубок світу з лижних гонок

Лижні гонки. Клебо виграв масстарт у Енгадіні
Лижні гонки. Клебо та Сундлінг виграли спринт у Енгадіні
Лижні гонки. Україна – 18-та у змішаній естафеті на Кубку світу
Момент істини для Марусяка, повернення Клебо. Анонс лижного вікенду
Марусяк без очок у Закопане, падіння Вонн у Кортіні. Підсумки лижного вікенду

Останні новини