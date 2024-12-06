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Лижні гонки. Ньєнгет виграв розділку, біатлоніст Хедегарт – восьмий

Олег Дідух — 6 грудня 2024, 13:41
Лижні гонки. Ньєнгет виграв розділку, біатлоніст Хедегарт – восьмий
Мартін Льовстрьом Ньєнгет
instagram.com/martinyenget

Норвезький лижник Мартін Льовстрьом Ньєнгет виграв гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем, яка відкривала програму другого етапу Кубку світу в Ліллехаммері. Він випередив двох партнерів по команді – Сімена Хегстада Крюгера та лідера загального заліку, Харальда Остберга Амундсена. Сумарно норвежці посіли перші шість місць в гонці.

Восьмим фінішував ексчемпіон світу серед юніорів з біатлону Айнар Хедегарт, для якого це була дебютна гонка на Кубку світу з лижних гонок. Через хворобу не вийшов на старт зірковий Йоханнес Клебо.

Українець Олександр Лісогор показав 55-й результат з 78 учасників, програвши переможцеві 2 хвилини та 21 секунду.

Підсумкові результати:

Також сьогодні, 6 грудня в Ліллехаммері відбудеться жіноча розділка на 10 км вільним стилем, початок – о 13:45 за Києвом.

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