Клебо та Хагстрьом виграли спринт в Руці, українця Романченка дискваліфікували

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв чоловічий спринт класикою на першому етапі Кубку світу в фінській Руці. У фіналі він випередив партнера по команді Еріка Вальнеша, топ-3 замкнув господар змагань, Лаурі Вуорінен.

Українець Дмитро Драгун вилетів ще на стадії кваліфікації, показавши 65-й результат із 78 учасників. Інший представник України, Дмитро Романченко, отримав дискваліфікацію: у змазці його лиж виявили заборонену речовину, фтор.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок свою першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу здобула шведка Йоханна Хагстрьом. У фіналі вона випередила норвежку Юлі Мюре та партнерку по команді Майю Дальквіст. Для Мюре це перший подіум на Кубку світу.

Зазначимо, що одна з головних фавориток, Лінн Сван, вилетіла в чвертьфіналі: вона була змушена виїхати за межі траси через падіння перед нею на спуску.

Українки Анастасія Нікон та Єлизавета Нопрієнко вилетіли у кваліфікації, показавши 54-й і 56-й результати з 56 учасниць відповідно.

Результати фіналу (жінки):

Вчора розділку в Руці виграла Фріда Карлссон.