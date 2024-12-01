Лижні гонки. Амундсен виграв масстарт у Руці, Клебо знявся з гонки

Норвезький лижник Харальд Остберг Амундсен виграв масстарт на 20 км вільним стилем на першому етапі Кубку світу-2024/25 у фінській Руці. Чинний володар Великого кришталевого глобуса випередив двох партнерів по команді – Яна Томаса Єнссена та Мартіна Льовстрьома Ньєнгета.

Зазначимо, що ще один зірковий норвежець, Йоханнес Клебо, не вийшов на старт через симптоми застуди, які відчув сьогодні вранці. У зв’язку з цим пропуском він втратив лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Романченко. Вони показали 71-й та 83-й результати з 85 гонщиків, які дісталися фінішу. Нагадаємо, вчора у спринті Романченко отримав дискваліфікацію за те, що у його змазці для лиж знайшли заборонену речовину, фтор.

Підсумкові результати:

Програму першого етапу Кубку світу в Руці завершить жіночий масстарт на 20 км вільним стилем. Його початок запланований на 12:25 за київським часом.