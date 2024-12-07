Лижні гонки. Клебо і Сундлінг виграли спринт у Ліллехаммері
Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на другому етапі Кубку світу в Ліллехаммері. У фіналі він випередив партнера по команді Евена Нортуга та італійця Федеріко Пеллегріно.
Для Клебо це друга перемога в поточному сезоні. Вчорашню розділку на 10 км вільним стилем він пропустив.
Українець Олександр Лісогор припинив боротьбу на стадії кваліфікації, показавши 76-й результат із 87 учасників.
Результати фіналу (чоловіки):
У жінок спринт виграла Йонна Сундлінг, для якої це перша перемога в поточному сезоні. Вона випередила партнерку по команді Йоханну Хагстрьом та господарку змагань, норвежку Юлі Мюре.
Через проблеми зі здоров’ям не вийшли на старт спринта зіркові шведки Лінн Сван і Майя Дальквіст. України участі в жіночому спринті не брали.
Результати фіналу (жінки):
Етап у Ліллехаммері завершиться двома скіатлонами, які відбудуться в неділю, 8 грудня.