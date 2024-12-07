Лижні гонки. Клебо і Сундлінг виграли спринт у Ліллехаммері

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на другому етапі Кубку світу в Ліллехаммері. У фіналі він випередив партнера по команді Евена Нортуга та італійця Федеріко Пеллегріно.

Для Клебо це друга перемога в поточному сезоні. Вчорашню розділку на 10 км вільним стилем він пропустив.

Українець Олександр Лісогор припинив боротьбу на стадії кваліфікації, показавши 76-й результат із 87 учасників.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок спринт виграла Йонна Сундлінг, для якої це перша перемога в поточному сезоні. Вона випередила партнерку по команді Йоханну Хагстрьом та господарку змагань, норвежку Юлі Мюре.

Через проблеми зі здоров’ям не вийшли на старт спринта зіркові шведки Лінн Сван і Майя Дальквіст. України участі в жіночому спринті не брали.

Результати фіналу (жінки):

Етап у Ліллехаммері завершиться двома скіатлонами, які відбудуться в неділю, 8 грудня.