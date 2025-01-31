Лижні гонки. Українці вилетіли в кваліфікації командних спринтів на Кубку світу

Чоловіча ті жіноча збірні України з лижних гонок невдало виступили в командному спринті класикою на етапі Кубку світу в Коні (Італія), не зумівши пройти до фіналів.

У чоловіків перемогу здобув норвезький дует Евен Нортуг/Ерік Вальнеш. У фіналі вони випередили Францію (Жюль Шаппаз/Рішар Жув) та Швецію (Калле Халварссон/Оскар Свенссон).

Український дует Олександр Лісогор/Дмитро Романченко припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації, показавши 28-й результат із 33 команд.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогли фінки – Кертту Нісканен і Ясмі Йонсу. Компанію на подіумі їм склали шведки (Йоханна Хагстрьом/Майя Дальквіст) та німкені (Лаура Гіммлер/Колетта Ридцек).

Український дует Анастасія Нікон/Вікторія Олех до фіналу не пробився, показавши 20-й результат із 21 команди.

Результати фіналу (жінки):