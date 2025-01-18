Лижні гонки. Ангер і Шістад виграли спринт у Ле-Русс

Шведський лижник Едвін Ангер виграв спринт класикою на етапі Кубку світу в французькому Ле-Русс. Для нього це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.

У фіналі він випередив норвежців Ансгара Евенсена та Еріка Вальнеша. Лідер загального заліку Кубку світу Йоханнес Клебо етап у Ле-Русс пропускає.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок свою першу перемогу в поточному сезоні здобула норвежка Крістін Шістад. У фіналі вони випередила двох шведок – Майю Дальквіст і Йонну Сундлінг. Лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс, яка вчора виграла розділку, сьогодні припинила боротьбу на стадії кваліфікації.

Результати фіналу (жінки):

В неділю, 19 січня в Ле-Русс відбудуться масстарти на 20 км класикою в чоловіків і жінок.