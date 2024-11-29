Лижні гонки. Нісканен розпочав сезон із домашньої перемоги

Фінський лижник Іво Нісканен виграв гонку з роздільним стартом на 10 км класикою на домашньому етапі Кубку світу в Руці, яка відкривала програму сезону-2025/25 серед чоловіків. Триразовий олімпійський чемпіон на 12,5 секунди випередив чинного володаря Великого кришталевого глобуса, норвежця Харальда Остберга Амундсена.

Топ-3 замкнув ще один представник Норвегії, Мартін Льовстрьом Ньєнгет. Зірковий Йоханнес Клебо фінішував лише четвертим, відставши від топ-3 на 14,1 секунди

Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Дмитро Драгун і Дмитро Романченко. Вони посіли 75 та 83 місця відповідно. Сумарно на старт вийшли 87 спортсменів.

Підсумкові результати:

Раніше в жіночій розділці розгромну перемогу здобула Фріда Карлссон.