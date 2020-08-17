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Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Сьогодні 00:02 8036 0
Шахтар втретє зіграє в півфіналі Ліги Європи (Кубку УЄФА)
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Джерело - Чемпіон.

17 серпня о 22:00 донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера в півфіналі Ліги Європи. Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Тренування гравців Інтера напередодні матчу з Шахтарем:

Антоніо Конте на конференції: "Шахтар - це абсолютна найсильніша команда, з якою нам доведеться зіткнутися"

Тренування гравців Шахтаря напередодні матчу з Інтером:

За словами лідера Шахтаря Тайсона гравці української команди поважають Інтер, але не відмовляться від свого футболу і не перестануть грати у своє задоволення.

Захисник Інтера Дієго Годін відзначив, що донецький Шахтар є командою, яка звикла грати у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Інтера Антоніо Конте відзначив плідну роботу клубної структури Шахтаря, яка вміє шукати таланти.

Експерт Олексій Бєлік зауважив, що у Шахтаря буде багато проблем із нападником Інтера Ромелу Лукаку.

Відзначимо, що букмекери не вірять в успіх Шахтаря в півфіналі Ліги Європи проти Інтера.

На думку тренера Олега Федорчука Інтер буде тиснути на найслабше місце Шахтаря.

Шлях Шахтаря до півфіналу Ліги Європи.

Головний тренер Інтера Антоніо Конте на передматчевій пресконференції перед поєдинком з Шахтарем відмовився відповідати на питання про Віталія Миколенка.

Тренерський штаб Шахтаря розуміє, що на підопічних у півфіналі Ліги Європи чекає дуже міцна команда.

На думку тренера Олега Федорчука поєдинок між донецьким та італійським клубами стане достроковим фіналом.

Повболівати за Шахтар можна буде просто неба з неймовірно красивими пейзажами.

На думку півзахисника Шахтаря Маркос Антоніо всі знають, що Інтер сильний

Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи

Колишній нападник Шахтаря Крістіано Лукареллі поділився своїми очікуваннями від півфіналу Ліги Європи проти Інтера: "Шахтар в ідеальній ситуації. В українському чемпіонаті немає особливого тиску, команда може демонструвати себе з найкращого боку. Шахтар може грати безтурботно і показувати свої найкращі якості, в той час як в інших чемпіонатах доводиться адаптуватися до іншого футболу".

Директор авторитетної La Gazzetta dello Sport Стефано Баріджеллі у своїх судженнях помічає, що нинішній Інтер нарешті став міцним і по-справжньому згуртованим колективом з чітко помітним керівництвом з боку Антоніо Конте. Аналізуючи перемогу нерадзуррі над Баєром у чвертьфіналі Ліги Європи, Баріджеллі прийшов до висновку про повну закономірність результату, підкресливши, що з такою якістю гри Інтер повинен розраховувати мінімум на участь у фіналі.

Італійський журналіст Фабіо Лікарі заявив наступне: Вийти у фінал, звичайно, буде непросто, однак Баєр, а потім і "Шахтар" об'єктивно не виглядають непрохідними суперниками для кращого Інтера в сезоні. Донецька команда - це не щось з розряду супер, а досвідчений, компактний і досить підступний опонент. Але Аталанта показала, як залишати його без роботи, розгромивши в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів, і задушивши ритмом ведення поєдинку".

Асистент наставника Луїша Каштру в Шахтарі Вітор Северіно заявив клубній пресслужбі наступне: "Інтер - команда дуже сильна, з відмінним тренером і гравцями. Вони постійно виступають в єврокубках, представляють великий чемпіонат, Серію А. Також ми знаємо, що головні характеристики італійських команд, і зокрема Антоніо Конте, - дуже сильна організація при обороні. Почувають себе досить комфортно, якщо деякий час проводять без м'яча, вичікують вільний простір. І потім, з якістю їх футболістів, можуть проводити дуже небезпечні атаки. Лукаку, Мартінес, Мозес, Еріксен, Санчес і інші... Зрозуміло, гравці чудових якостей, і це буде великий виклик для нас".

Колишній гравець збірної України Олександр Призетко в інтерв'ю UA-Football сказав наступне: "Інтер буде застосовувати пресинг, накривати гравців і перекривати зони, змушуючи грати Шахтар без м'яча, тоді зможуть створити їм проблеми. Таке ми бачили, коли гірники грали проти Манчестер Сіті, тоді англійці не давали зітхнути суперникові. Але якщо Шахтар зуміє знайти протиотруту проти щільної, агресивної гри, і відповість тим же, то моменти у нього будуть. А поки шанси команд 50 на 50. Все залежить від стратегії команд, яку вони виберуть, і чи зможуть втілити її на полі".

Захисник Інтера Ешлі Янг: "Ми вивчали попередні матчі Шахтаря, вони мають хороших гравців, але нам доведеться бути зосередженими на собі, щоб зробити хороший виступ".

Колишній гравець збірної Нідерландів Робін ван Персі: "Інтер завжди був великим клубом, але не завжди таким, як зараз. Конте привніс у гру команди структуру, видно, як він хоче, щоб вона грала. Я спілкувався з де Вреєм, він сказав мені про свою першу передсезонку в Інтері: "Це було важко, але я у відмінній формі". Також він сказав, що тренер чітко знає, як він хоче, щоб футболісти грали в кожній позиції. Ще він хоче, щоб команда була у відмінній фізичній формі. Шахтар - сенсаційна команда з кількома фантастичними гравцями, як Тайсон і Жуніор Мораес. Я грав проти них в складі Арсенала, Манчестер Юнайтед і Фенербахче".

Колишній футболіст Шахтаря Маріуш Левандовський: "Звичайно, фаворит - це міланський клуб. Але, може, це і добре. На італійців буде тиснути результат. Інтеру потрібен Кубок, а Шахтар може його завоювати. Так, це буде нелегко, але у гірників достатньо досвідчених виконавців, які в змозі вирішити долю поєдинку. Я вже не кажу про Андрія Пятова, який знає, що таке перемога в престижному європейському турнірі. Він допоможе партнерам своїм досвідом".

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо не готовий назвати фаворита. "Вважаю, що ми знаходимося в хорошому стані. Просто так команди в півфінал Ліги Європи не виходять. Тепер будемо працювати, щоб опинитися в фіналі. Думаю, в матчі з Шахтарем фаворита немає. Почнемо на рівних. У Шахтаря всі виділяють дуже потужну лінію атаки, так що це буде найбільшою загрозою", - цитує гравця Football Italia.

Як Інтер дійшов до півфіналу Ліги Європи?

Доля матчу може вирішитися у серії пенальті. Як команди виконували серії пенальті в єврокубках?

Статистика Інтера у серії пенальті в турнірах УЄФА: В2

5:4 проти Селтіка, Кубок чемпіонів-1971/72, 1/2 фіналу

3:4 проти Астон Вілли, Кубок УЄФА-1994/95, перше коло

5:3 проти ГАКу, Кубок УЕФА-1996/97, друге коло

1:4 проти Шальке, Кубок УЕФА-1996/97, фінал

Статистика Шахтаря в серії пенальті у турнірах УЄФА: В0 П2

1:4 проти Брюгге, Ліга чемпіонів-2002/03, третій відбірковий раунд

2:4 проти Янг Бойз, Ліга чемпіонів-2016/17, третій відбірковий раунд

Форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораес поділився думками напередодні півфіналу Ліги Європи проти міланського Інтера: "Лукаку - це гравець топ-рівня. Звичайно, нам доведеться звернути на нього увагу, адже він може змінити гру в будь-який момент. Кого б я вважав за краще, Лукаку або Лаутаро? Ромелу міг би мені допомагати відкривати зони, а з Мартінесом можна швидко перепасовуватися. Обидва в порядку. Не секрет, що головний плюс Інтера - їх захист і фізична міць. Але якщо Шахтар хоче бути королем, потрібно укласти гіганта на лопатки. Так, Інтер можна назвати фаворитом. Але ми готові і впевнені в собі. А в одному матчі може статися все. Хочу створити історію, як Шахтар у 2009 році".

Півзахисник Шахтаря  Тайсон оцінив шанси команди у півфіналі ЛЄ з Інтером. "З командою, яка фінішувала в чемпіонаті Італії другою, потрібно бути обережним. У них є відмінні футболісти, в тому числі багато легіонерів. Півфінал дуже важливий для обох команд, тим більше що раунд - на виліт, без матчу-відповіді. Так що, як я це бачу, шанси 50 на 50. Ми пройшли так далеко не випадково - ми заслужили це. Буде чудовий матч. Сподіваємося, що зможемо повторити наш відмінний виступ, що був у поєдинку з Базелем. Звичайно, поважаємо Інтер, але ми не припинимо грати у наш футбол і продовжимо діяти так, із задоволенням. Ми станемо робити те, що робимо, з повагою до суперника", - зазначив Тайсон. 

Шахтар 21 серпня зіграє або в фіналі Ліги Європи, або проти Колоса. Донецький клуб повинен стартувати в УПЛ в день фіналу Ліги Європи. Якщо гірники вийдуть до фіналу Ліги Європи, то матч з Колосом буде перенесено на резервний день.

39-річний поляк Шимон Марциняк буде головним арбітром матчу Шахтар - Інтер.

На думку Дарійо Срни гравець Інтера Ромелу Лукаку є одним з найкращих нападників Європи.

Конте підбирає склад Інтера спеціально під гру з Шахтарем.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо у спілкуванні з FootBoom поділився очікуваннями від матчу Шахтаря з Інтером в ЛЄ. "Попереду на Шахтар чекає дуже серйозний суперник - Інтер. Але, якщо гірники збережуть настрій, будуть настільки ж цілеспрямованими і послідовними у виконанні тренерської установки, не здивуюся, якщо саме Шахтар виявиться у фіналі Ліги Європи", - сказав Сабо.

Півзахисник Інтера Роберто Гальярдіні поділився очікуваннями від матчу з Шахтарем. "У Шахтаря технічніші нападники, ніж у Байєра, дуже швидкі, з ними можуть виникнути проблеми. Проте ми знаємо, як створити проблеми супернику. Стадія складається з одного матчу, тому потрібно підходити до поєдинку з повною відповідальністю. У нас є все необхідне, щоб пройти далі", – цитує Гальярдіні видання Sky Sport Italia.

Футболісти, тренерський штаб і персонал Шахтаря отримали відповіді ПЛР-тестів на коронавірус напередодні півфіналу Ліги Європи з Інтером. Результати тестування негативні. Таким чином, гірники продовжують планомірну підготовку до матчу проти Інтера.

Цікавий факт. Інтер наближається до рекорду. Італійська команда забила 106 голів у всіх змаганнях у 2019/20 роках. І може перевершити планку у 107 забитих голів, яку встановили у 2006/07 та 1950/51 роках, що є рекордом за один рік з часів існування Серії А (з 1929/30 років).

Тренування команди Інтер:

Захисник Інтера Дієго Годін - про команду Шахтар. "Ми добре знаємо команду Луїша Каштру, ми бачили матч проти Базеля, і ми вивчали відео. Вони люблять тримати м'яч, опускаються і починають заново, багато використовують фланги. Вони мають якість, і нам доведеться добре грати, коли тиснутимемо на них", - зазначив Годін.

Пропонують незвичайний перегляд матчу Шахтар - Інтер:

Гірники продовжують підготовку до матчу:

На думку наставника Динамо Мірчі Луческу у донецького Шахтаря є хороші шанси виграти Лігу Європу сезону 2019/2020 років.

Шахтар до останнього туру зберігав шанси на вихід з групи С у Лізі чемпіонів. Щоб потрапити в плей-оф, потрібно було обіграти в Харкові Аталанту. Замість цього гірники програли 0:3 і залишилися на третьому місці. В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар здолав іншого колишнього учасника Ліги чемпіонів Бенфіку (2:1 вдома, 3:3 в гостях). У наступному раунді чемпіон України двічі обіграв Вольфсбург. Спочатку з рахунком 2:1 в Німеччині, а потім 3:0 в Києві, забивши три м'ячі на останніх хвилинах. А в 1/4 фіналу гірники розгромили Базель (4:1) - в Гельзенкірхені відзначилися Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік (пенальті) і Додо.

Інтер потрапив до Ліги Європи з групового етапу Ліги чемпіонів, де фінішував на третьому місці у квартеті з Барселоною і дортмундською Боруссією. В 1/16 фіналу міланці двічі переграли чемпіона Болгарії Лудогорець (2:0 в гостях, 2:1 вдома). Дві наступні стадії Інтер грав уже в форматі одного матчу в Німеччині. У Гельзенкірхені італійці з рахунком 2:0 перемогли Хетафе, а у чвертьфіналі в Дюссельдорфі здолали Баєр - 2:1.

У Дюссельдорфі в півфіналі зійдуться два колишні володарі Кубка УЄФА, які в нинішньому розіграші Ліги Європи не зазнали жодної поразки.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко висловив думку про Інтер. "А що тут говорити? У півфіналі залишилися серйозні клуби. Будемо переглядати їхні матчі, розбирати гру. Але і у нас дуже сильна команда. Думаю, ми можемо грати з будь-яким суперником на рівних", - зазначив Матвієнко. 

Чи зупинить Шахтар італійську машину під назвою Інтер? Відповідь на це питання дасть лише матч.  Аналітики Parimatch проаналізували становище команд та дали прогноз на матч.

Раніше Інтер і Шахтар в єврокубках зустрічалися в одному сезоні. Це сталося у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2005/06. У Донецьку з рахунком 2:0 переміг Інтер, а в Мілані команди зіграли внічию - 1:1. Шахтарем тоді керував Мірча Луческу.

Футболісти донецького Шахтаря готуються до матчу з Інтером:

Колишній наставник Ювентуса і Мілана Фабіо Капелло вважає Інтер фаворитом у матчі з Шахтарем.

На думку колишнього захисника Шахтаря Артема Федецького матч з Інтером буде маленьким фіналом для гірників.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив шанси команди у матчі з Інтером.

У наставника Інтера Антоніо Конте залишаються напружені відносини з керівництвом клубу і фахівець може покинути команду. Його доля вирішиться за підсумками матчу з Шахтарем.

Інтер нещодавно підписав трирічний контракт з Алексісом Санчесом і практично відразу чилієць отримав травму. У нападника проблеми з колінним сухожиллям. Терміни відновлення поки що невідомі, але з великою часткою ймовірності він пропустить зустріч з Шахтарем.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено переграв Базель (4:1), а Інтер був сильнішим за Баєр (2:1).

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