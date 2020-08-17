Шахтар грає у видовищний, атакувальний футбол, - Хведеліані

Джерело - Чемпіон.

Переможцем півфінального матчу Ліги Європи між Шахтарем та Інтером, стане та команда, яка краще зіграє в захисті.

Таку думку висловив відомий футбольний менеджер Іраклій Хведеліані.

"Гра Інтер - Шахтар привертає увагу всього футбольного світу. Дві команди з різними футбольними філософіями, але обидві грають в атакувальний футбол. До цього команди перетиналися в єврокубках лише одного разу - перевага не на боці українців.

Обидві команди надають перевагу грі в атаку, але в той же час припускають досить грубих помилок у захисті. Переможе той, хто якісніше зіграє в захисті та припуститься меншої кількості помилок. Чемпіон України грає в дуже видовищний футбол, команда забила 14 голів у останніх 5 матчах. Але гірники мають пам'ятати, що це півфінал і суперник зовсім іншого рівня. Хотів би виділити гру Маркоса Антоніо. Упевнений, що найближчим часом його спробують переманити європейські ТОП-клуби.

Щодо Інтера, то на мою думку, в команди не вистачає характеру. Головною зброєю нераадзуррі є атакувальна пара Лукаку - Мартінес, які на двох забили більше 50 голів за сезон. Але без підтримки всієї команди вони не витягнуть гру. Інтер зіграє в типовий, жорсткий, італійський футбол - це шанс для Шахтаря.

На мою думку, фаворит гри Шахтар! Все-таки в гірників, на мою думку, трохи кращий півзахист", - сказав експерт.