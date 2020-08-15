Шахтар та Інтер розсудить польський арбітр

УЄФА визначилася з бригадою арбітрів, яка буде працювати на півфінальному матчі Ліги Європи

УЄФА призначила арбітрів на півфінальний матч Ліги Європи сезону-2019/20 між італійським Інтером і Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головним суддею буде 39-річний поляк Шимон Марциняк, який судить міжнародні матчі з 2011 року.

Допомагати Марциняку будуть співвітчизники Павло Сокольницький і Томаш Лісткевич. Арбітр VAR - Павло Гіль. Асистент відеопомічника - Томаш Квятковський. Четвертий арбітр - шотландець Вільям Коллам.

Марциняк судив Шахтар двічі - у 2015 році у плей-оф Ліги чемпіонів гірники зіграли внічию 2:2 з австрійським Рапідом, а у 2016 році з таким же рахунком завершила гра донецької команди з Севільєю в півфіналі Ліги Європи.

З Інтером польський арбітр перетинався тричі. Він зафіксував поразку міланської команди від Вольфсбурга в 1/8 фіналу Ліги Європи в 2015 році, в минулому сезоні Інтер зіграв внічию з Барселоною 1:1, а в цьому сезоні обіграв Славію 3:1 на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 17 серпня Шахтар зіграє з Інтером в півфіналі Ліги Європи.