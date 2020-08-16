Головний тренер Інтера Антоніо Конте на передматчевій пресконференції перед поєдинком з Шахтарем відмовився відповідати на питання про Віталія Миколенка.

"Ми граємо тут в кінці дуже важкого сезону. Хочу подякувати всій свою команду, всіх гравців за те, що вони показали протягом сезону, особливо, після пандемії коронавірусу. Вони гідні похвали.

Говорити про Миколенка зараз не найкращий час, я вважатиму за краще не відповідати на ваше запитання", - сказав Конте.