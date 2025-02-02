ЧЄ-2025. Жіноча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 2 лютого, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться жіноча естафета.

Україну в гонці представлять Ірина Петренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 6. Усього у стартовому листі заявлені 19 команд.

Жіноча естафета розпочнеться о 11:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 завершиться 2 лютого чоловічою естафетою, яка розпочнеться о 14:45 за Києвом.