Срна: Два-три футболісти Інтера коштують як весь чемпіонат України

Гравець італійського Інтера Ромелу Лукаку є одним з найкращих нападників Європи.

Про це заявив директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна.

"Це дуже хороша команда. Конте - дуже сильний тренер. Два-три їх футболіста коштують, як весь чемпіонат України. Але ми в півфіналі Ліги Європи - це найважливіше.

У них будуть великі вільні зони. Вони дозволяють грати. Будуть дуже цікавий матч. У нас будуть моменти, потрібно їх використовувати.