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Срна: Два-три футболісти Інтера коштують як весь чемпіонат України

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Срна: Два-три футболісти Інтера коштують як весь чемпіонат України
#Срна, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

Гравець італійського Інтера Ромелу Лукаку є одним з найкращих нападників Європи.

Про це заявив директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна.

"Це дуже хороша команда. Конте - дуже сильний тренер. Два-три їх футболіста коштують, як весь чемпіонат України. Але ми в півфіналі Ліги Європи - це найважливіше.

У них будуть великі вільні зони. Вони дозволяють грати. Будуть дуже цікавий матч. У нас будуть моменти, потрібно їх використовувати.

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Згоден, що Лукаку є одним з найкращих нападників Європи, разом з Мартінесом. Але ми постараємося зробити все, щоб його зупинити й не давати йому багато простору", - сказав Срна.

Відзначимо, що зустріч Шахтаря і Інтера відбудеться в понеділок, 17 серпня. Початок о 22:00 за Києвом.

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