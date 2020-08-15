Срна: Два-три футболісти Інтера коштують як весь чемпіонат України

Джерело - ТК Футбол.
Гравець італійського Інтера Ромелу Лукаку є одним з найкращих нападників Європи.
Про це заявив директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна.
"Це дуже хороша команда. Конте - дуже сильний тренер. Два-три їх футболіста коштують, як весь чемпіонат України. Але ми в півфіналі Ліги Європи - це найважливіше.
У них будуть великі вільні зони. Вони дозволяють грати. Будуть дуже цікавий матч. У нас будуть моменти, потрібно їх використовувати.
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Згоден, що Лукаку є одним з найкращих нападників Європи, разом з Мартінесом. Але ми постараємося зробити все, щоб його зупинити й не давати йому багато простору", - сказав Срна.
Відзначимо, що зустріч Шахтаря і Інтера відбудеться в понеділок, 17 серпня. Початок о 22:00 за Києвом.