Найкраща російська тенісистка ймовірно змінила громадянство

Після публікації в мережі фото з результатами жеребкування турніру WTA 500 в Абу-Дабі вболівальники тенісу звернули увагу на те, що найкраща тенісистка з російським паспортом Дар'я Касаткіна записана як представниця Іспанії.

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Все вказує на те, що 27-річна тенісистка, яка тривалий час проживає в Барселоні, все ж таки наважилась на зміну громадянства.

Тема зміни громадянства Касаткіної час від часу спливає в пресі. Польський журналіст Домінік Сенковський зазначив, що запитував її про це у 2022 році під час проведення Ролан Гаррос, тоді тенісистка заперечила таку можливість. У 2023-му Касаткіна в інтерв'ю британським ЗМІ заявила, що їй "як лесбійці, яка засуджує війну, небезпечно повертатися додому, з огляду на існуючий режим".

Наразі Касаткіна займає 11 стрічку рейтингу WTA, вище з іспанок знаходиться лише Паула Бадоса (10). У першій сотні світової класифікації також присутні Джессіка Бузас Манейро (57) і Нурія Паррісас Діас (100).

Касаткіна – колишня восьма ракетка світу, на її рахунку 8 одиночних титулів WTA і один парний. У 2022 році вона грала у півфінал Відкритого чемпіонату Франції, наразі це її найкраще досягнення на турнірах Grand Slam.

Додамо, що це не перший випадок за останні 3 роки, коли російська тенісистка змінює громадянство. Після того, як WTA заборонила таким гравцям виступати під російським прапором, Варвара Грачова стала француженкою, Натела Дзаламідзе почала представляти на міжнародних турнірах Грузію, Еліна Аванесян стала громадянкою Вірменії.

Касаткіна стартує на змаганнях в Абу-Дабі з другого кола, її суперниця визначиться в матчі Ешлін Крюген (США, 50) – тенісистка з кваліфікації.