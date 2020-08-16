У матчі 1/2 фіналу Ліги Європи шанси Шахтаря та Інтера є рівними.

Про це заявив колишній нападник гірників Олексій Бєлік.

"Шанси 50 на 50. Обидві команди люблять грати в атаці. В Шахтарі багато бразильців з чудовою технікою. Інтер засновує свою гру на Лукаку. Ромелу - монстр. У захисту Шахтаря буде багато проблем із ним. Він один з найсильніших фізично футболістів. Не знаю, чи є в Європі форвард сильніший, ніж Лукаку", - зазначив Бєлік.