Джерело - ТК Футбол.
У матчі 1/2 фіналу Ліги Європи шанси Шахтаря та Інтера є рівними.
Про це заявив колишній нападник гірників Олексій Бєлік.
"Шанси 50 на 50. Обидві команди люблять грати в атаці. В Шахтарі багато бразильців з чудовою технікою. Інтер засновує свою гру на Лукаку. Ромелу - монстр. У захисту Шахтаря буде багато проблем із ним. Він один з найсильніших фізично футболістів. Не знаю, чи є в Європі форвард сильніший, ніж Лукаку", - зазначив Бєлік.
Поєдинок півфіналу Ліги Європи Інтер - Шахтар відбудеться в понеділок, 17-го серпня, о 22:00 за київським часом.
Раніше, Каштру заявляв, що команда цілковито готова до матчу з Інтером.