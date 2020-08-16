Федорчук: Шахтар має перевагу перед Інтером

Поєдинок між донецьким Шахтарем та міланським Інтером стане достроковим фіналом Ліги Європи.

Про це заявив фахівець Олег Федорчук.

"Причина прекрасної форми Шахтаря - прогулянковий режим, який ця команда мала в чемпіонаті України. За 5-6 турів до закінчення чемпіонату Луїш Каштру зайнявся ротацією складу, відправляючи у відпустку великі групи футболістів. Це дозволило досягти кількох цілей: зняти психологічну і фізичну втому від сезону, спланувати підготовку гравців до вирішальних матчів у Лізі Європи. Тому Шахтар провів два дуже якісні матчі. Вочевидь, донеччани мають перевагу в фізичному і психологічному плані перед Інтером.

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Гравці основи прекрасно зіграні між собою, витримують весь темп матчу і дуже швидко атакують. Ніхто не випадає з гри. Зрозуміло, що за таких обставин у Базеля не було ніяких шансів вийти до півфіналу.

Інша справа - Інтер. Італійські тренери - великі майстри тактичних сюрпризів, і я не здивуюся, якщо ми побачимо один з них у виконанні Конте. Плюс, мені здається, що з Шахтарем міланці не гратимуть в атакувальній манері, як це вони робили в матчі з Баєром. Матч Інтер - Шахтар буде достроковим фіналом. Інша пара не вражає. Севілья, вочевидь, втомлена за цей сезон, дуже важко грала проти Вулверхемптона. Манчестер Юнайтед вихолостив всі емоції в чемпіонаті країни. А Інтер бачиться мені дуже мотивованим суперником. Особливо у світлі критики з боку Антоніо Конте керівництва клубу. Тепер йому треба виграти трофей, щоб закрити рота своїм недоброзичливцям", - сказав Федорчук.