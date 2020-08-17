Футболісти донецького Шахтаря зобов'язані проявити свої найкращі якості в грі з Інтером.

Про це заявив колишній гравець гірників Валерій Яремченко.

"У Шахтарі працюють досвідчені тренери, які підведуть команду до потрібного стану. І хоча через різницю між італійським та українським чемпіонатами гірникам складно буде пристосуватися до настільки високого рівня, все ж не можна не відзначити: в складі донецького клубу грають класні футболісти. Вони зобов'язані проявити свої найкращі якості в грі з Інтером. Ігрова дисципліна, самовіддача і бажання домогтися максимального результату здатні допомогти Шахтарю його здобути. Головним же критерієм в суперництві з міланцями, на мій погляд, буде психологічне налаштування.

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Все залежить не тільки від навантажень і загального рівня Серії А, але і якості гри - маю на увазі техніко-тактичні дії. Вони повинні бути на високому рівні, і це можна сказати сьогодні про Інтер повною мірою. За цими критеріями італійський гранд випереджає Шахтар. Але говорити про те, що на цей час Інтер явно сильніший за нашу команду я не став би. Адже Шахтар досить сильний, і всі про це знають. Не випадково ж гірники на шляху до півфіналу впевнено обіграли Вольфсбург та Базель. Однак робити прогноз на сьогоднішній матч не ризикну, адже футбол - штука непередбачувана, і будь-яка спроба вгадати рахунок є справою невдячною", - зазначив Яремченко.