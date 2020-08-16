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Тайсон: З Інтером сподіваємося зіграти як проти Базеля

Вчора 23:25 454 0
Хавбек поділився очікуваннями від півфінального матчу Ліги Європи
Тайсон: З Інтером сподіваємося зіграти як проти Базеля
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - УЄФА.

Футболісти Шахтаря поважають Інтер, але не відмовляться від свого футболу і не перестануть грати у своє задоволення.

Про це заявив хавбек гірників Тайсон.

"Цей півфінал дуже важливий для обох команд. Ще й тому, що буде тільки один матч. На мій погляд, шанси 50 на 50. Ми не випадково дійшли до цієї стадії, заслужено. Буде класний матч. Сподіваємося зіграти так само, як проти Базеля. Звичайно, ми поважаємо Інтер, але не відмовимося від свого футболу і не перестанемо грати у своє задоволення.

Мріємо про вихід у фінал з того самого моменту, як зіграли з Бенфікою. Особливо ті, хто вже давно в Шахтарі. Ми розуміли, що в 1/4 або в 1/2 фіналу будуть дуже сильні суперники, але не переставали думати про фінал. Хочемо увійти в історію клубу, а для цього треба вигравати такі турніри, як Ліга Європи.

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На мій погляд, в Лізі чемпіонів все вирішили дрібниці. Ми грали вдома з Аталантою. Класною командою, вона довела це в останньому матчі з ПСЖ. Ми програли, засмутилися. Вилітати завжди неприємно. Тим більше, що ми реально могли вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це наклало неприємний відбиток на весь сезон. Ми пізніше багато говорили про те, що нам щоразу не вистачає якоїсь дещиці, щоб пройти далі.

З Аталантою нічиєї вистачало, дуже прикро. Але від Ліги чемпіонів залишилися і хороші спогади – нічия з Манчестер Сіті в Англії, перемога над Аталантою на Сан-Сіро. Не всяка команда може вийти на такий рівень, щоб грати проти великих клубів і відбирати очки. На жаль, ми вилетіли, але зате потрапили в Лігу Європи і – з Божою поміччю - можемо вийти у фінал", - зазначив Тайсон.

Раніше, Каштру заявляв, що команда цілковито готова до матчу з Інтером.

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