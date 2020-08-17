Інтер - Шахтар: усі єврокубкові півфінали українських клубів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Шахтар гратиме у Лізі Європи третій для себе єврокубковий півфінал.

Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр

Він буде десятим для українських клубів: Кубок володарів кубків, Кубок європейських Чемпіонів, Ліга Чемпіонів, Кубок УЄФА та Ліга Європи. Наші клуби побували усюди. Найбільше півфіналів на рахунку Динамо - 6, два вже було у Шахтаря і один у Дніпра. Фіналів після матчів 1\2 було лиш чотири. Як буде цього разу? Скоро побачимо, а поки що пропонуємо згадати на Старгород спорт - чим скінчилися усі попередні єврокубкові півфінали українських клубів!

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