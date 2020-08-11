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Шахтар розтрощив Базель та вийшов до півфіналу Ліги Європи

Вчора 23:51 539 0
Мораес відкрив рахунок вже на 2-й хвилині, а потім Тайсон подвоїв рахунок
Шахтар розтрощив Базель та вийшов до півфіналу Ліги Європи
#Шахтар, #Базель, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переміг Базель у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.

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Мораес відкрив рахунок вже на 2-й хвилині, а потім Тайсон подвоїв рахунок.

"Гірники" пішли на перерву з перевагою в два м'ячи.

У другій половині гри Алан Патрік відзначився голом з пенальті, а Додо поставив крапку наприкінці поєдинку.

Базель зумів відповісти лише одним взяттям воріт у доданий арбітром час.

Ліга Європи
1/4 фіналу 
11 серпня

Шахтар - Базель 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Мораес, 2:0 - 22 Тайсон, 3:0 - 75 Патрік(П), 4:0 - 88 Додо, 4:1 - 90+2 Ван Вольфсвінкель

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко - Степаненко, Антоніо(Майкон 85), Патрік(Коваленко 78) - Марлос(Соломон 72), Тайсон(Тете 85), Мораес(Фернандо 85)

Базель: Ніколич - Відмер, Альдерете, ван дер Верфф(Рамірес 73), Петретта - Джака(Маршан 60), Кампо, Фрай - Штокер(Ван Вольфсвінкель 73), Пюлюлю, Кабрал(Адемі 73)

Жовті картки: Фрай(26), Патрік(53), Кабрал(64), Бондар(87)

У півфіналі "гірники" зустрінуться з міланським Інтером.

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