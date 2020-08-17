Каштру: Матч з Інтером - найважливіший поєдинок у тренерській кар'єрі

Тренерський штаб Шахтаря повинен виробити стратегію, щоб зупинити Інтер, за який виступає Лукаку, а не самого гравця.

Про це заявив наставник Шахтаря Луїш Каштру.

"Найважливіший поєдинок у тренерській кар'єрі? Так, згоден, але коли я тренував Порту, ми грали з Севільєю у Лізі Європи у 2014 році. Але, в цілому так, це найважливіша гра у моїй кар'єрі.

Команди Антоніо Конте завжди прекрасно організовані та дуже збалансовані як в атаці, так і в обороні. Інтер добре виглядає після локдауну. Те, що нерадзуррі є фаворитами - нейтральний факт. Ми виходимо на поле і граємо, а не робимо ставки. Якщо людям легше думати, що Інтер фаворит - без проблем. Лукаку? Ми повинні виробити стратегію, щоб зупинити сам колектив, за який виступає Ромелу. Мова не тільки про бельгійця.