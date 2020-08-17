Каштру: Матч з Інтером - найважливіший поєдинок у тренерській кар'єрі

Джерело - marca.com.
Тренерський штаб Шахтаря повинен виробити стратегію, щоб зупинити Інтер, за який виступає Лукаку, а не самого гравця.
Про це заявив наставник Шахтаря Луїш Каштру.
"Найважливіший поєдинок у тренерській кар'єрі? Так, згоден, але коли я тренував Порту, ми грали з Севільєю у Лізі Європи у 2014 році. Але, в цілому так, це найважливіша гра у моїй кар'єрі.
Команди Антоніо Конте завжди прекрасно організовані та дуже збалансовані як в атаці, так і в обороні. Інтер добре виглядає після локдауну. Те, що нерадзуррі є фаворитами - нейтральний факт. Ми виходимо на поле і граємо, а не робимо ставки. Якщо людям легше думати, що Інтер фаворит - без проблем. Лукаку? Ми повинні виробити стратегію, щоб зупинити сам колектив, за який виступає Ромелу. Мова не тільки про бельгійця.
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Ми ніколи не відчуваємо себе неповноцінними. "Шахтар" зіграв 11 матчів у єврокубках, вдома програв лише два матчі - Манчестер Сіті та Аталанті. Далеко від дому ми не програли жодної зустрічі. Важко грати не в своєму місті. Зараз ми представляємо не тільки Донецьк, але, я думаю, і всю Україну.
Я даю своїм гравцям свободу, коли розумію, що вони повністю розуміють план та діють відповідно до тактики. Наша мета - зробити глядачів щасливими. Шахтар завжди купував бразильців і це приносило результат. Креатив південноамериканців та дисципліна українців - цікаве поєднання", - зазначив Каштру.
Раніше, Лукареллі заявив, що Шахтар звик грати без вболівальників.