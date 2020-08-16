Каштру: Ми цілковито готові до матчу з Інтером

Джерело - ФК Шахтар.
Тренерський штаб Шахтаря розуміє, що на підопічних у півфіналі Ліги Європи чекає дуже міцна команда.
Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.
"Цілком спокійно підходжу до матчу. Ми чудово розуміємо, що це просто чергова гра. Звісно, підходимо до неї серйозно, як і завжди, як і до кожної іншої. І з величезним бажанням пройти до фіналу. Знаємо, що попереду поєдинок з дуже міцною командою - і це не дивно. У Конте надзвичайно цікава динаміка, складна і в атаці, і в обороні, і в переходах між фазами, і в тактичних схемах. Ми до цього підготовлені.
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Повторюся: попереду дуже непроста гра. Інтер також, гадаю, зазнає завтра труднощів. Спокій - це наша ДНК, наша складова. Часто, коли йдеться про ДНК клубів, говорять про стиль гри, про те, що команда демонструє на полі. Однак не тільки: за його межами це спокій, упевненість, яку ми несемо із собою, також є нашою складовою. Дуже важливо завтра розвивати власну ідею гри, не відходити далеко від наших принципів, демонструвати знов-таки свою ДНК на полі. І я впевнений, що ми цілковито готові до матчу", - зазначив Каштру.