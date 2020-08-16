Каштру: Ми цілковито готові до матчу з Інтером

Фахівець розповів про очікування гри з італійцями

Джерело - ФК Шахтар.

Тренерський штаб Шахтаря розуміє, що на підопічних у півфіналі Ліги Європи чекає дуже міцна команда.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Цілком спокійно підходжу до матчу. Ми чудово розуміємо, що це просто чергова гра. Звісно, підходимо до неї серйозно, як і завжди, як і до кожної іншої. І з величезним бажанням пройти до фіналу. Знаємо, що попереду поєдинок з дуже міцною командою - і це не дивно. У Конте надзвичайно цікава динаміка, складна і в атаці, і в обороні, і в переходах між фазами, і в тактичних схемах. Ми до цього підготовлені.

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