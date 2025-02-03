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Бостон здолав Філадельфію, Мемфіс впевнено переміг Мілуокі в матчі НБА

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 07:47
Бостон здолав Філадельфію, Мемфіс впевнено переміг Мілуокі в матчі НБА
Getty Images

У ніч з 2 на 3 лютого відбулось два матчі Національної баскетбольної асоціації.

Філадельфія не змогла впоратись із Бостоном, проваливши останню чверть матчу. Мемфіс здолав Мілукокі, також провівши дуже впевнену завершальну частину гри.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
3 лютого

Філадельфія – Бостон 110:118 (29:21, 32:23, 33:36, 16:38)

Мілуокі – Мемфіс 119:132 (28:31, 30:25, 41:37, 20:39)

Нагадаємо, напередодні в НБА відбувся сенсаційний трейд, за підсумками якого зірка Далласа став гравцем Лейкерс.

Мемфіс Мілуокі Філадельфія Бостон Селтікс НБА

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