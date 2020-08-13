Палкін: У Шахтаря є всі шанси пройти Інтер

Джерело - ТК Футбол.
Той стиль і гра, яку показує Шахтар, гідні похвальних слів.
Про це заявив генеральний директор гірників Сергій Палкін.
"Хочу привітати вболівальників, президента і тренерський штаб на чолі з Луїшем Каштру, який виконав і робить хорошу роботу. Той стиль і гра, яку показує Шахтар, гідні похвальних слів.
Для мене гра з Базелем була вкрай важлива. Вболівальники кажуть, що ми повинні проходити Базель, ми зобов'язані це зробити й т.д. Коли всі говорять в такому руслі, на тебе тисне велика відповідальність. Її потрібно виправдати. Тяжкість цієї відповідальності зобов'язувала нас проходити Базель.
Півфінал з Інтером? Експерти кажуть, що фаворитом цієї пари є Інтер. Візьміть їхню команду на чолі з Лукаку, а на заміні Санчес і Еріксен... Я хочу сказати, що це ТОП-команда. Напередодні цієї гри наша команда щось поміняє в тактичних моментах. Якщо ми збережемо цілісність гри й фокус, то у нас є всі шанси пройти Інтер", - сказав Палкін.
Матч Інтер - Шахтар відбудеться 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок о 22:00 за Києвом.
Раніше, Палкін хоче заборонити безкоштовний футбол в Україні.