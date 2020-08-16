Букмекери не вірять в успіх Шахтаря в півфіналі Ліги Європи проти Інтера

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер - фаворит півфінальної гри Ліги Європи проти Шахтаря.

Принаймні таку думку мають аналітики букмекерської компанії Parimatch. Коефіцієнт на перемогу італійців - 1,75. Перемога чемпіона України - 4,5. Нічия - 4,1. Що стосується прохуду в головний матч турніру, то коефіцієнт на Інтер - 1,41, на Шахтар - 3,1.

Гра відбудеться 17 серпня о 22:00. Текстовий онлайн на нашому сайті.

Нагадаємо, слідкувати за всіма найцікавішими подіями навколо матчу Інтер - Шахтар можна в нашому матч-центрі.