ЗСУ ліквідували чемпіона України з карате, який воював за Росію

Збройні сили України ліквідували В'ячеслава Ходакіна – каратиста з Криму, який воював за Росію.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що спортсмен пішов на війну в листопаді 2023 року. Загинув 19 грудня 2024-го в боях за Часів Яр.

Ходакін був багаторазовим призером чемпіонатів Криму та України з карате. У 2012 році став чемпіоном України серед юнаків (16-17 років).

Напередодні ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу Петра Дірксена.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові заарештували чоловіка, який за допомогою Української федерації карате допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації та покидати територію України. Сама федерація заперечила причетність до цієї схеми.