Гравець Севільї: З нетерпінням чекаю на фінал проти Інтера

Вінгер Севільї Хесус Сусо вже говорить про майбутнє протистояння з Інтером у вирішальному матчі Ліги Європи, хоча команді Антоніо Конте ще належить зіграти свій півфінал, у якому "нерадзуррі" протистоятиме Шахтар.

"Чудово, що вийшли у фінал. Вони грали швидко, сильно і створили багато хороших моментів. Я дуже радий, що ми виграли цей матч.

З нетерпінням чекаю на фінал. Як колишній гравець Мілана я добре знаю, що значить грати з Інтером. Це буде важкий матч", – поділився Сусо в коментарі офіційному сайту УЄФА.