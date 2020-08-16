Повболівати за Шахтар можна буде просто неба з неймовірно красивими пейзажами

Джерело - Чемпіон.

Кияни та гості столиці зможуть підтримати донецький Шахтар у півфінальній грі Ліги Європи проти Інтера на вертолітному майданчику КВЦ Парковий.

Таку змогу надали титульний партнер ФК Шахтар Parimatch спільно з клубом і Multiplex. Бажаючі матимуть можливість подивитися цей матч в кінотеатрі просто неба на вертолітному майданчику КВЦ і зануритися в атмосферу історичного матчу в колі друзів. Відвідувачі зможуть не тільки підтримати улюблену команду, а й поспілкуватися з відомими уболівальниками клубу, а також отримає м'яч і футболку з автографами гравців.

Нагадаємо, гра Інтер - Шахтар відбудеться в понеділок, 17 серпня. Початок о 22:00. Слідкуйте за всіма перепетіями навколо матчу в нашому матч-центрі. Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.